Visita guidata alla villa, alle grotte al Parco Frassanelle

Voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile neoclassico, nell’architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili, per vivere un vero e proprio tuffo nel passato: gli interni sono rimasti autentici nello stile e nel mobilio così come erano stati voluti dai primi nobili proprietari della famiglia Papafava dei Carraresi. Oltre alla villa visiteremo lo splendido PARCO di FRASSANELLE e le incredibili GROTTE ARTIFICIALI, che sono tra le più grandi e spettacolari d’Europa accompagnati da una guida abilitata ed esperta del territorio.

ITINERARIO di VISITA (durata 2h circa):

percorso nel parco guidato

visita alle GROTTE artificiali

visita a Villa Papafava

Per coloro non interessati alla nostra visita guidata, sarà comunque possibile effettuare VISITE IN AUTONOMIA

Parco // dalle 10 al tramonto (con visita in autonomia, non guidati)

Grotte // dalle 10.30 alle 17.30, con ultimo ingresso alle ore 17 (con visita in autonomia, non guidati)

MAGGIORI INFO: WHATSAPP 3314249860 | MAIL A info@frassanelle.it

| MAIL A AMPIO PARCHEGGIO SU ERBA IN INGRESSO ALLA TENUTA

BIGLIETTI INGRESSO DISPONIBILI SIA ONLINE CHE SUL POSTO

Foto Parco Frassanelle