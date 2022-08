Visita guidata al Parco-grotte Frassanelle e Villa Papafava

All'estremo lembo nord dei Colli Euganei si trova la tenuta Frassanelle, da secoli appartenente alla nobile famiglia padovana Papafava dei Carraresi. La tenuta è vastissima, circa 200 ettari, e racchiude in sé un meraviglioso parco romantico all'inglese e un' imponente villa neoclassica. La visita partirà con Alessandra, guida turistica, con cui conosceremo la storia della famiglia Papafava, strettamente legata, per vincoli di sangue, ai Carraresi, signori Padova del '300. Il racconto avverrà passeggiando fra le stanze della villa, arredata con mobilio e suppellettili originali, dal XIX secolo ai giorni nostri.

Dalla villa passeremo alle grotte dove, attraverso un divertente sali-scendi, ci lasceremo stupire da questo luogo ricco di fascino ed unico nel suo genere. Con Elena, guida naturalistica, percorreremo un facile sentiero nel parco, un vero polmone verde dove l'unico suono che sentiremo sarà quello delle fronde degli alberi e degli uccelli che popolano il bosco. Dato che saremo all'orario del tramonto, passeggeremo con le nostre torce, scoprendo la geologia dei rilievi Euganei e soffermandoci ad osservare la flora più curiosa e caratteristica. Dopo una quarantina di minuti saremo di nuovo giù in gastaldia, al punto di partenza del nostro tour.

Durata del tour: 2 ore (45 minuti in villa e 1 ora e 15 minuti nelle grotte e nel parco)

Ritrovo alle ore 18.15 davanti all'ingresso della Tenuta (inizio visita ore 18.30)

Prezzo (ingresso e visita guidata villa+grotte+parco):

Adulti: 18 euro

Ragazzi dai 13 ai 17 anni: 12 euro

Bambino 4-12 anni: 6 euro

Pagamento in contanti in loco. Numero minimo di partecipanti: 15. Note: la passeggiata nel parco segue un percorso facile, con minimo dislivello, comunque in discesa. Non adatto a passeggini. Raccomandiamo di indossare scarpe comode e di portare una torcia.

Prenotazione: inviare un Whatsapp al +39 3385924991.