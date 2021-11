Visita guidata alla scoperta di piazza Mazzini e dintorni con la basilica del Carmine

Visita guidata a cura delle guide turistiche di Vox Artes APS alla scoperta di una parte della città di Padova poco nota: Piazza Mazzini e i suoi dintorni. Questo itinerario con partenza dai Giardini della Rotonda desidera svelare storie passate e recenti che hanno modificato questa zona della città.

Partiremo con le storie legate alle Mura cinquecentesche, racconteremo dell’acquedotto e proseguiremo in Piazza Mazzini per scoprire la sua nascita grazie alle volontà di Domenico Cappellato Pedrocchi, figlio adottivo di Antonio Pedrocchi. Il percorso si concluderà in Piazza Petrarca con le storie legate alla piazza e alla Basilica del Carmine.

Partecipazione gratuita. Appuntamento il 6 novembre 2021 alle ore 15.

Info e iscrizione obbligatoria a prenotazioni@voxartes.it oppure al numero 351 5418518 (9-18).

Ritrovo ingresso Giardini della Rotonda.

Questo itinerario è stato nell'ambito del Bilancio Partecipato 2021 con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura Consulta 1 Centro.

Web: https://www.facebook.com/events/278572200940832.

