Visita guidata: "La street art tra le piazze del centro storico e le piazze degli affari"

In occasione di Consumando s'impara edizione 2022 ImmaginArte per la Cultura propone una visita guidata sulla street art. Le strade e le piazze del centro storico sono diventate luogo prediletto per un nuovo modo di fare arte: bombolette spray, stickers, stencil e tanta fantasia. Qui si può godere del talento degli artisti che hanno lasciato opere sparse qua e là.

L'itinerario guidato andrà alla scoperta della street art e dei suoi significati, sarà una passeggiata dove il passato si coniuga perfettamente con la contemporaneità. Incontro in Piazza della Frutta:

1° turno ore 11

2° turno ore 15.30

Durata circa 1h40. Info, costi e prenotazione a ImmaginArte 366 2017338.