Visita guidata: la street art a Padova tra antico e moderno

Un San Valentino lento, curioso, in cerca delle opere di street art nella città di Padova. Conoscete Padova, i suoi monumenti più visitati: la Basilica del Santo e la Chiesa di Santa Giustina, gli Eremitani con i capolavori di Giotto, le caratteristiche piazze e tanti altri capolavori che attirano ogni anno un milione di visitatori, ma avete mai pensato che questa bella città possa offrire un volto più contemporaneo e assolutamente inatteso?

È ora di cambiare prospettiva e di avventurarsi alla scoperta di angoli e vie meno conosciute alla ricerca di straordinarie opere di Street Art in un continuo legame tra antico e moderno. Itinerario: l’appuntamento con la guida è in piazzale di Porta Savonarola e da qui parte la passeggiata tra le vie del centro attraverso Borgo Savonarola e Porta Molino. Si termina nel cuore moderno della città di piazzetta Bussolin e Largo Europa. Per concludere al meglio il pomeriggio in compagnia ci fermiamo in un locale del centro a gustarci un aperitivo, il tipico spritz e così ci salutiamo con un bel brindisi colorato.

Punto di ritrovo: piazzale di Porta Savonarola, Padova

Come arrivare: per chi arriva in auto parcheggio ex Prandina, per chi arriva in treno il punto d’incontro si può raggiungere a piedi o con autobus di linea urbana

Durata: 2,5 ore circa incluso aperitivo

Quando: domenica 14 febbraio ore 15

Costo: 18 euro adulto a persona. 13 euro bambino (6-12 anni). Bambino sotto i 6 anni gratis.

Include: guida turistica, aperitivo, assicurazione, organizzazione tecnica

Il tour è confermato con un numero minimo di partecipanti. La visita guidata si tiene con l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti, come previsto dalle norme anti COVID-19.

Per la prenotazione seguire le indicazioni alla pagina:

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/la-street-art-padova-antico-moderno/.