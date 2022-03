Visita guidata a Villa Giusti

Domenica 27 marzo alle ore 14.30 una visita guidata...per parlare di pace, armistizio e soprattutto per non dimenticare. Posta alle porte di Padova, capitale della guerra dai giorni di Caporetto, e Abano, dove si era installato il Comando Supremo di Armando Diaz, Villa Giusti era in origine una dipendenza di Villa Molin. È qui che gli incaricati per le trattative austro-ungarici si riunirono la sera del 31 ottobre e iniziarono una serie di tesi ed estenuanti colloqui con la commissione italiana, capitanata da Pietro Badoglio, sottocapo di Stato Maggiore dell’esercito.

All’interno della Villa era stato predisposto un adeguato servizio per ospitare la delegazione austroungarica, che vi soggiornò fino al mattino del 4 novembre 1918. Era stato allestito anche un sistema radiotelegrafico di comunicazione col Comando Supremo di Baden presso Vienna, che avrebbe permesso la trasmissione di dispacci non cifrati, mentre il personale di servizio, dispiegato dal servizio informazioni italiano, era formato da interpreti travestiti e il maggiordomo era un ufficiale di cavalleria, perfetto conoscitore di tedesco, francese e inglese.

Informazioni e contatti

Visita guidata a cura di ImmaginArte per la cultura.

Info, costi e prenotazione obbligatoria al 3662017338.

Web: https://www.facebook.com/immaginarte.97.