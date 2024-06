Visita guidata alla villa, alle grotte ed al Parco Frassanelle

Voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile neoclassico, nell’architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili, per vivere un vero e proprio tuffo nel passato: gli interni sono rimasti autentici nello stile e nel mobilio così come erano stati voluti dai primi nobili proprietari della famiglia Papafava dei Carraresi.

Oltre alla villa visiterete lo splendido PARCO di FRASSANELLE e le incredibili GROTTE ARTIFICIALI, che sono tra le più grandi e spettacolari d’Europa accompagnati da una guida abilitata ed esperta del territorio.

ITINERARIO di VISITA (durata 2h circa):

percorso nel parco guidato

visita alle GROTTE artificiali

visita a Villa Papafava

DOMENICA 28 APRILE

1° turno: ? 11

2° turno: ? 15

ALLE ORE 18:00 LA BANDA FOLKLORISTICA EUGANEA. PUNTO DI RITROVO: Via Frassanelle, 14, 35030 Rovolon PD.

MAGGIORI INFO: 3314249860 // info@frassanelle.it