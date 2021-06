Visita guidata a Villa Molin, il capolavoro di Vincenzo Scamozzi

Domenica 27 giugno 2021 si terrà una visita guidata a Villa Molin che, realizzata nel 1597, è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Una guida vi accompagnerà alla scoperta di questo capolavoro dell'architettura rinascimentale e alla scoperta dei suoi rapporti con la storia di Venezia.

Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco secolare. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

Informazioni e contatti

Il parcheggio è interno per tutti gli ospiti.

È necessaria la prenotazione tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510.

