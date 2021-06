Visita guidata a Villa Molin ed il suo parco

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e dopo il successo dell'uscita del 29 maggio scorso vi porta "fuori porta": sabato 19 giugno vi invitiamo a visitare insieme a noi, la bellissima Villa Molin alla Mandria. La villa è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, realizzata nel 1597 per l'ambasciatore della Serenissima Repubblica Nicolò Molin. La villa è perfettamente conservata e con le nostre guide vi faremo partire per un viaggio nella storia dell'arte degli ultimi quattro secoli: rinascimento, barocco e neoclassicismo convivono armoniosamente.

A seguire offriremo a tutti i partecipanti il consueto aperitivo conviviale. Ritrovo ore 15.45 nel parcheggio della villa in via Ponte della Cagna 106 a Padova (zona Mandria). È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro.

Informazioni e contatti

È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo.

Web: https://www.facebook.com/events/488716335678614.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...