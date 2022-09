Visita guidata a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Domenica 18 Settembre, in occasione della Giornata Globale del Costume d'Epoca, a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (PD) sarà possibile assistere ad un fantastico concerto e ballo rinascimentale. A seguire visita guidata del giardino e delle sale affrescate della villa. Verrà raccontata la grandezza e potenza della famiglia Pisani e la forte e affascinante personalità di una donna, Evelina Van Millinguen, moglie dell'ultimo erede dei Pisani Santo Stefano, che nel XIX portò alla ribalta la fattoria di famiglia e disegnò il suo fantastico giardino eclettico. La villa è un dimora ancora abitata. Al termine della visita, per chi lo volesse, sarà possibile scambiare due parole con la proprietaria Mariella.

Orario del concerto e ballo: 14.30

Visita guidata (1 ora) alle 16

Prezzo (ingresso + concerto/ballo + visita guidata):

Adulto: 15 euro

Bambini dai 6 ai 13 anni: 6 euro

Pagamento in loco.

Note: indossare scarpe comode per poi accedere liberamente al parco. È possibile venire anche solo per assistere alla visita guidata. In ogni caso la biglietteria aprirà alle 14.15. Parcheggio libero nello spazio dietro al municipio di Vescovana (via Roma 32). Per info e prenotazioni inviare un WhatsApp al numero +39 338 5924991.