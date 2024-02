Visita guidata fra i tulipani di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana con degustazione finale dei vini di Campagna 5

DOMENICA 7 APRILE ti aspettiamo per vivere un intreccio di due esperienze che ti avvolgerà in una piacevole ed interessante mattinata! Partiremo dalla bellissima azienda vitivinicola CAMPAGNA 5 per una breve passeggiata, fino a raggiungere la storica e spettacolare Villa Pisani Bolognesi Scalabrin (a Vescovana - PD), una villa a sud dei Colli Euganei eretta nella prima metà del Cinquecento dal Cardinale Francesco Pisani, patrizio veneziano Vescovo di Padova. Ci accompagnerà la guida naturalistica Elena Bettio, raccontandoci le storie e i segreti collegati a questa villa, attraversando il parco nella sua intera bellezza: uno splendido giardino romantico all’inglese, voluto dall’ultima erede Pisani, alla fine dell’800. Avremo l’onore di ammirare il fantastico prato di TULIPANI FIORITI: oltre 200mila, a fioritura differenziata, di diverse specie e colori! Un coloratissimo quadro impressionista che ti avvolgerà fra i suoi colori!! Al termine della guida, torneremo in azienda per conoscere i formidabili prodotti di CAMPAGNA 5, attraverso una degustazione e il racconto del prezioso lavoro in vigna, dove la terra e i vigneti dell’azienda circondano la villa.

Dettaglio tour:

Ore 9.30: registrazione presso l’AZ. CAMPAGNA 5, Via A. Manzoni, 18 - Vescovana (proseguire circa 1 km sull’argine, ingresso a sinistra dove c’è l’insegna)

Circa 9.30-10: breve e facile passeggiata (circa 1 km e mezzo su strada asfalto non frequentata)

Ore 10-11.30: visita guidata

Ore 11.30-12: ritorno in azienda (stessa strada dell’andata)

Ore 12: presentazione di Campagna 5, con degustazione finale.

Il tour finisce circa verso le 12.45/13

Possibilità di spostarsi in auto (senza passeggiata) su tassativo e preventivo accordo con In.Colli tour. Presso l’azienda sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda vitivinicola Campagna 5, un’occasione unica per provare i loro autentici vini.

Costo per l’intero tour : 23 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 10 euro cad.

Bambini sotto ai 3 anni: gratuito

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Clicca qui: https://forms.gle/PzSat1MusrRx82xV6

Foto personale di In.Colli Tour