Visita guidata a Villa Rigoni Savioli

Villa Rigoni Savioli ad Abano Terme (PD) è una villa cinquecentesca in stile Palladiano con affreschi dello Zelotti, collaboratore di Paolo Veronese. La villa è ancora abitata dai conti Rigoni Savioli che la aprono al pubblico mostrando il grande salone da ballo e i vari salotti e salottini con arredi d'epoca e splendidi affreschi con scene bibliche a cui si alterano episodi mitologici e allegorie di vizi e virtù.

SABATO 27 MAGGIO dalle 10.30 alle 12. Prezzo (ingresso+visita guidata) Adulto 16 euro. Bambino 6-12 anni 8 euro. Pagamento in contanti in loco. N.B. la villa non è accessibile in sedia a rotelle. I cani di piccola taglia sono ammessi purché tenuti in braccio o nel trasportino. Il parcheggio è esterno alla villa (di fronte all'ingresso, dall'altra parte della strada).

Ritrovo 10 minuti prima dell'inizio della visita all'interno del cancello d'ingresso centrale della villa (Via A. Diaz n°47 Abano Terme).

Per info e prenotazioni: inviare un WhatsApp al 3385924991