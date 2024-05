Visita guidata a Villa Rigoni Savioli

Villa Rigoni Savioli ad Abano Terme è una dimora cinquecentesca in stile palladiano con affreschi di Gian Battista Zelotti, stretto collaboratore di Paolo Veronese. La villa conserva l'atmosfera magica delle ville venete e profuma di autenticità perché ancora oggi abitata dai conti Rigoni Savioli.

La nostra visita guidata inizierà proprio con il saluto di Massimo e Francesca, che ci racconteranno la loro esperienza di vita in villa, l'orgoglio di vivere in una casa che appartiene dal 1844 alla loro famiglia, ma anche l'impegno quotidiano profuso per mantenere una dimora così grande.

Continueremo poi con la visita del giardino pieno di rose (e a volte attraversato da simpatici scoiattoli) dove osserveremo la torre colombaia, per poi procedere all'interno dove visiteremo le varie stanze con arredi d'epoca, volumi di libri, foto di famiglia, il tutto contornato dagli splendidi affreschi con scene bibliche a cui si alterano allegorie di vizi e virtù.

DOMENICA 9 GIUGNO dalle 10 alle 11.30

Prezzo (ingresso + visita guidata)

Adulto 16 euro

Bambino 6-12 anni 8 euro

Pagamento in contanti in loco

N.B. La villa non è accessibile in sedia a rotelle. I cani di piccola taglia sono ammessi purché tenuti in braccio o nel trasportino. Il parcheggio è esterno alla villa (di fronte all'ingresso, dall'altra parte della strada). Ritrovo 10 minuti prima dell'inizio della visita all'interno del cancello d'ingresso centrale della villa (Via A. Diaz n°47 Abano Terme).

Per info e prenotazioni: inviare un WhatsApp al 338 5924991

N.B. La foto di copertina è di mia proprietà