Visita guidata: itinerario storico a Padova, tra saperi e sapori

Il tour “Tra i saperi e i sapori” racconta di attività storiche che si tramandano di generazione in generazione. La visita guidata ha inizio davanti alla chiesa di S. Lucia. La prima sosta sarà tra le piazze: vi è un panificio che dal 1956 si affaccia su piazza della Frutta. Ripresa la passeggiata, passeremo in piazza delle Erbe per ammirare il maestoso ed elegante Palazzo della Ragione per scoprire la sua storia e la vivacità del mercato quotidiano.

Ci addentreremo poi verso il Ghetto per scoprire un angolo di Padova suggestivo e ammaliante: le stradine sinuose ci porteranno alla scoperta di una bottega orafa che tramanda la sua professionalità di generazione in generazione. Riprenderemo la nostra visita per raggiungere la zona di Ponte Molino per un racconto legato alla storia dell’acqua e alle attività produttive e chiuderemo in bellezza e in bontà con un brindisi e uno snack. Per chi fosse interessato, la degustazione a fine tour sarà disponibile ad un prezzo agevolato.

Info: https://venetosegreto.com/