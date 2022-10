Le leggende del fiume Bacchiglione e del castello di San Martino della Vaneza

Domenica 27 novembre in occasione della giornata conclusiva di "Veneto Spettacoli di Mistero", potrete scoprire il castello di S. Martino della Vaneza , in un’ottica decisamente curiosa e insolita. Accompagnati dall’associazione potrete conoscere le vicissitudini, la storia dell’antico castello e della sua torre e scoprire la leggenda di Bice e non solo: scopriremo insieme perché il fiume che lambisce il castello si chiama Bacchiglione.

Verranno anche illustrati i risultati delle indagini strumentali condotte proprio al castello di San Martino della Vaneza ed eventualmente in altri siti. Durante la giornata interverrà lo scrittore e cantastorie Roberto “Popi” Frison, che ci racconterà qualche aneddoto del nostro territorio. Le prenotazioni saranno disponibili dal 1 novembre 2022.

Ingresso a persona: 8 euro, salvo riduzioni (bambini ecc.) da pagare direttamente alla cassa del castello.

Domenica 27 novembre, ore 11, 14.30, 16 e 17.30.

Date le caratteristiche della location storica, l’evento non è adatto a persone con difficoltà motorie. In caso di maltempo l’evento verrà annullato. Accesso all’area museale solo se prenotati. In caso di disdetta inviare preventivamente una mail di cancellazione all’indirizzo: INFO@GHOSTHUNTERPADOVA.COM.

Web: https://www.ghosthunterpadova.com.