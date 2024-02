Visita guidata alla scoperta della Loggia e Odeo Cornaro

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 9 euro

Prezzo È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 9 euro

Padovanità propone la visite guidata a uno dei gioielli dell'architettura del Rinascimento padovano: la Loggia ed Odeo Cornaro per sabato 17 febbraio. La Loggia, datata 1524, venne eretta su progetto dell'architetto veronese Giovanni Maria Falconetto, legato al Cornaro da amicizia e dal comune interesse per l'antichità classica. E' appurato che il grande architetto Andera Palladio abbia preso parte alla progettazione dell'opera.

Appositamente ideata per rappresentazioni teatrali sulla scia del crescente interesse umanistico per il teatro antico, essa costituisce la prima concreta realizzazione in terra veneta della frons scenae di epoca romana, ossia la scena a portico su base rialzata, scandita da arcate e pilastri compositi, ornata con fregi e chiusa da un fondale rappresentativo.