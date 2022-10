Visita guidata: "Lucrezia Obizzi, l’assassinio e la leggenda del fantasma del Catajo"

Martedì 1 novembre, domenica 6, 13 e 20 novembre alle ore 17. Speciali visite guidate per scoprire non solo i tesori artistici e la storia del Castello del Catajo ma anche il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 veneto: l’assassinio di Lucrezia Obizzi. Un delitto diventato leggenda; cronaca, curiosità e apparizioni, per ripercorrere il tema della morte nei secoli passati, la vicenda dell’assassinio della marchesa padovana. Il castello ne conserva ancora oggi la pietra insanguinata e la leggenda che parla del suo fantasma.

BIGLIETTI:

Adulti 13 euro

Bambini sei-dodici anni 5 euro

Ingresso gratuito da zero a cinque anni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e gratuita scegliendo la data di proprio interesse a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lucrezia-obizzi-lassassinio-e-la-leggenda-del-fantasma-del-catajo-440813102857.