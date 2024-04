Il mondo antico di Parco Frassanelle

16 euro ADULTI 8 euro Ridotto per RAGAZZI da 4 anni fino a 12 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 4 anni

Voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile NEOCLASSICO, nell’architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili, per vivere un vero e proprio tuffo nel passato: gli interni sono rimasti autentici nello stile e nel mobilio così come erano stati voluti dai primi nobili proprietari della famiglia Papafava dei Carraresi. Oltre alla villa visiteremo lo splendido PARCO di FRASSANELLE e le incredibili GROTTE ARTIFICIALI, che sono tra le più grandi e spettacolari d’Europa accompagnati da una guida abilitata ed esperta del territorio.

ITINERARIO di VISITA (durata 2h circa):

– percorso nel parco guidato

– visita alle GROTTE artificiali

– visita a Villa Papafava

?PUNTO DI RITROVO: Via Frassanelle, 14, 35030 Rovolon PD

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche. Si può però visitare il piano terra della Villa (per arrivare è presente un sentiero acciottolato)

?CANI: è consentita la loro presenza al Parco, tenuti al guinzaglio. Non sono ammessi nelle grotte e in Villa.

CONTRIBUTO:

16 euro ADULTI

8 euro Ridotto per RAGAZZI da 4 anni fino a 12 anni

0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 4 anni

Il biglietto include l'ingresso alle grotte e alla Villa

? DOMENICA 28 APRILE 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:00

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:00

? DOMENICA 26 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:00

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link https://venetosegreto.com/eventi/