Al via Mozart @ Padova 2023 con il concerto benefico di OPV al teatro Verdi

Mercoledì 1 marzo alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova si terrà l’evento inaugurale della terza edizione della rassegna Mozart @ Padova, in occasione dei 250 anni del terzo viaggio del compositore in Italia, con un concerto benefico eseguito dall’Orchestra di Padova e del Veneto per la direzione di Jonathan Santagada, giovane musicista italiano la cui carriera è in forte ascesa sul panorama internazionale. Oltre alle Sinfonie n. 10 e 51, il programma accoglierà l’Ouverture tratta da La Betulia liberata, Oratorio sacro commissionato al giovane Mozart durante la sua visita a Padova, insieme ad alcune Arie d’opera e al celebre Mottetto Exsultate, jubilate K 165 interpretate dal soprano Giulia Bolcato, tra le più interessanti voci italiane. L’evento vedrà inoltre la presenza sul palco del musicologo Sandro Cappelletto, esperto di Mozart e voce di Radio 3 RAI. Il ricavato sarà devoluto al Service Lions Un pasto solidale, un pasto sospeso.

Direttore d’orchestra e pianista italiano, In questa stagione Jonathan Santagada torna al Teatro La Fenice di Venezia e al Festival di Salisburgo per I Capuleti e i Montecchi di Bellini. Ha inoltre un rapporto privilegiato con la Royal Opera House e il suo direttore musicale, Sir Antonio Pappano. Ha lavorato in oltre 25 produzioni del Covent Garden con alcuni dei migliori direttori, registi e cantanti lirici del mondo.

Dopo aver debuttato a vent'anni come Mariuccia nell'opera I due timidi di Nino Rota al Teatro Malibran di Venezia, Giulia Bolcato lavora nei principali teatri italiani con importanti direttori e registi. Attiva nella musica barocca tanto quanto in quella contemporanea, interpreta Lilli in Aquagranda per l’inaugurazione del Teatro la Fenice di Venezia, che ottiene il premio speciale alla 36^ edizione del premio Franco Abbiati 2017. È vincitrice del concorso internazionale Cesti Singing Competition Innsbruck 2017, G. B. Velluti, Salice d’oro e del Premio Bergonzi al 53° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto 2015.

Scrittore e storico della musica, Sandro Cappelletto è nato a Venezia. Tra le pubblicazioni più recenti figurano Mozart. Scene dai viaggi in Italia, edito da Il Saggiatore. Autore di programmi radiofonici e televisivi per le frequenze RAI, su invito di Giuseppe Sinopoli ha diretto il settore drammaturgia e didattica del Teatro dell’Opera di Roma. Dal 2001 è membro della commissione artistica della Scuola di Musica di Fiesole, nel 2005 assume la responsabilità del Festival Giuseppe Sinopoli di Taormina. Nel 2004 vince il Premio d’Arcangelo per la critica musicale indetto dal festival di Martina Franca. Giornalista professionista, scrive per il quotidiano La Stampa.

Ideata e curata dall’Arch. Paola Cattaneo, la rassegna vede la direzione artistica di Marco Angius, il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova e del Comune di Padova, la collaborazione di Lions Club International Distretto 108 Ta 3, Lions Club Padova Ruzzante Rubianus, Lions Club Padova Galileo Galilei, Lions Club Padova Jappelli, Lions Club Padova Morgagni, Lions Club Padova Tito Livio, Lions Club Piazzola Sul Brenta, e il patrocinio della rete European Mozart Ways, la prestigiosa istituzione internazionale che riunisce ben 10 Paesi d’Europa in cui Wolfgang Amadeus Mozart ha viaggiato e di cui ora anche la città di Padova è entrata a far parte.

Mercoledì 1 marzo, Teatro Verdi: biglietti a partire da 15 euro disponibili presso la biglietteria del Teatro Verdi e online su https://www.teatrostabileveneto.it/

Domenica 5 marzo, Mozart in carrozza: bambini 5 euro e adulti 8 euro, biglietti disponibili in prevendita su https://www.opvorchestra.it/

Domenica 12 marzo alla Sala dei Giganti: biglietti 20 euro (intero) e 10 euro (ridotto UniPD) disponibili in prevendita su https://www.opvorchestra.it/

L’evento di sabato 4 marzo è a ingresso libero con offerta responsabile destinata ad Emergency.

Maggiori informazioni su https://www.opvorchestra.it/

Tel. 049 656848 / 656626

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/678_815_mozart___padova

