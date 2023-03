Mozart @ Padova 2023 continua tra eventi benefici e quelli dedicati alle famiglie

Dopo il concerto inaugurale al Teatro Verdi, la terza edizione della rassegna Mozart @ Padova promossa dall’Orchestra di Padova e del Veneto continuerà domani (sabato 4 marzo) alle ore 20.30 presso il Centro Universitario (via Zabarella, 82). Per l’occasione Open Ensemble interpreterà due capolavori da camera del genio salisburghese come il Divertimento K 136 e il Quintetto per clarinetto e archi K 581. L’Open Ensemble del Conservatorio di Padova sarà composto dal clarinettista Salvatore Baronilli, i violinisti Elio Orio e Serena Bicego, il violista Fabrizio Scalabrin e il violoncellista Carlo Teodoro, mentre l’evento sarà a ingresso libero con offerta responsabile destinata a Emergency.

Info web https://www.facebook.com/events/3644361405850499

Il giorno successivo, domenica 5 marzo alle ore 17.30 presso l’Auditorium “C. Pollini”, Mozart @ Padova dedicherà inoltre uno spazio particolare ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie con una edizione speciale dello spettacolo OPV Mozart in carrozza. Ispirato al primo viaggio del compositore in Italia, l’appuntamento vedrà protagonisti l’attore Giulio Canestrelli nei panni di un esilarante cocchiere pronto ad accompagnare i Mozart in Italia, e l’Orchestra Giovanile del Conservatorio “C. Pollini” diretta da Rocco Cianciotta.

Ideata e curata dall’Arch. Paola Cattaneo, la rassegna vede la direzione artistica di Marco Angius, il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova e del Comune di Padova e del Conservatorio “C. Pollini”, il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, del dipartimento Beni Culturali e della rete European Mozart Ways, la prestigiosa istituzione internazionale che riunisce ben 10 Paesi d’Europa in cui Wolfgang Amadeus Mozart ha viaggiato e di cui ora anche la città di Padova è entrata a far parte.

Biglietti

Domenica 5 marzo, Mozart in carrozza: bambini 5 euro e adulti 8 euro, biglietti disponibili in prevendita su www.opvorchestra.it

L’evento di sabato 4 marzo è a ingresso libero con offerta responsabile destinata ad Emergency.

Informazioni

Maggiori informazioni su www.opvorchestra.it

Tel. 049 656848 / 656626

