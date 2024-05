Riapre "Mura vive" il progetto multimediale per scoprire i luoghi e la storia delle Mura rinascimentali di Padova

Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno

riapre

"Mura vive"

Progetto multimediale per scoprire i luoghi e la storia delle Mura rinascimentali di Padova

MURAVIVE è un percorso narrativo che vuole far conoscere la cinta muraria della città di Padova grazie ad un’esperienza coinvolgente. Si tratta di un museo itinerante, costituito da più "stazioni" ospitate in porte e bastioni e distribuite lungo gli undici chilometri della cinta bastionata rinascimentale. Sono i protagonisti stessi della storia a raccontare le vicende, “emergendo” dalle pareti di porte e bastioni.

MURAVIVE mette a disposizione modalità e tecnologie moderne per far conoscere gli 11 chilometri delle Mura di Padova, la più estesa cinta rinascimentale conservatasi in Europa.



Al visitatore si offre la possibilità di scoprire la storia e i luoghi il sistema bastionato di Padova attraverso varie modalità che si integrano a vicenda:

Installazioni ambientali narrative , nelle quali i protagonisti delle vicende storiche vi raccontano i luoghi e la storia della città dal proprio punto di vista;

, nelle quali i delle vicende storiche vi raccontano i luoghi e la storia della città dal proprio punto di vista; Postazioni didattiche , brevi video di approfondimento su specifici aspetti storici o architettonici, con rendering tridimensionali e animazioni;

, brevi video di approfondimento su specifici aspetti storici o architettonici, con rendering tridimensionali e animazioni; Un’app mobile con contenuti scaricabili per ciascuna stazione, per approfondire la visita in ogni dettaglio. Oppure, se lo preferite, conducendovi in un viaggio nel tempo, attraverso l’iconografia storica o mediante ricostruzioni 3D.

Da sabato 1 giugno e per tutti i week end fino a metà luglio (per poi riprendere a settembre) saranno accessibili le stazioni del torrione Alicorno (all’interno del parco omonimo accessibile da piazzale Santa Croce e da via Pio X nei pressi della passerella pedonale) e del bastione della Gatta, presso la cappella accessibile all’angolo tra Viale della Rotonda e via Citolo da Perugia).

Non appena possibile, alla fine di alcuni lavori stradali e ai sottoservizi, torneranno attive anche le stazioni di porta Liviana a Pontecorvo e di porta Savonarola, uno dei capolavori di Giovanni Maria Falconetto.

Il bastione Alicorno sarà aperto il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, mentre la cappella al bastione della Gatta sarà accessibile ogni domenica alternando ogni settimana un’apertura al mattino (9:30-12:30) e una al pomeriggio (16:30-19:30) con partenza il 2 giugno dalle 16:30 alle 19:30. Accesso con offerta libera.

MURAVIVE è curato e gestito dal Comitato Mura di Padova, un’associazione che dal 1977 si impegna per valorizzare il sistema bastionato più lungo ancora esistente in Europa.

I volontari dell'associazione accoglieranno i visitatori in ogni stazione per assisterli durante la visita.

Dove

Porta Savonarola (via Raggio di Sole, angolo corso Milano)

(via Raggio di Sole, angolo corso Milano) Porta Liviana (piazzale Pontecorvo)

(piazzale Pontecorvo) Torrione Alicorno (via San Pio X o via Cavallotti)

(via San Pio X o via Cavallotti) Torrione della Gatta / Porta Codalunga (viale della Rotonda, angolo via Citolo da Perugia)

Un museo acessibile

Tutto il museo è bilingue, italiano e inglese (doppiaggio in cuffia o didascalie)

Per le installazioni ambientali è disponibile il doppiaggio in Lingua dei Segni Italiana

web: muravivepadova.it | Facebook: muravivepadova | mail: info@muravivepadova.it

Foto articolo da comunicato stampa