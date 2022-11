Visita guidata alla scoperta delle "Mura Vive" il 12 novembre 2022. Visita culturale in italiano e in francese delle mura di Padova, fra le installazioni di Mura Vive di Porta Savonarola e del Torrione della Gatta. La visita è animata in italiano da Ugo Fadini, Presidente di Mura Vive, e in francese da Magali Boureux, direttrice dell'Alliance Française di Padova.

I posti sono limitati: la prenotazione è richiesta per mail a afpadova@gmail.com.

L'ingresso è ad offerta libera a partire da 5 euro, a beneficio del Comitato Mura Vive.

Web: https://www.alliancefr.it/padova/eventi/.