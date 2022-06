Visita guidata al Museo di geografia

Padovanità organizza per sabato 25 giugno la visita alla scoperta di un luogo ameno e prezioso per la tradizione culturale della nostra amata Padova: il Museo di Geografia dell'Università degli studi di Padova. Primo in Italia, il Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità è il dodicesimo museo universitario padovano. Unico nel suo genere, mira ad accompagnare il visitatore nella riscoperta del fascino e della forza della geografia, disciplina da sempre animata dal desiderio di conoscenza del mondo attraverso il continuo confronto tra metodi delle scienze naturali e delle scienze sociali. Caratterizzate da pezzi di grande valore, le collezioni di Geografia rappresentano preziosa testimonianza delle attività di ricerca e didattica svolte all’Università di Padova nel campo della geografia dal 1872 ad oggi e raccontano gli affascinanti sviluppi del pensiero geografico. Attraverso strumenti, carte, globi, plastici e fotografie, il Museo propone un viaggio articolato in tre tappe, riassunte nelle parole chiave esplora - misura - racconta.

È richiesto un contributo di 7 euro a persona. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali sul Covid-19. Il ritrovo è fissato per le ore 16 in piazza Antenore.

