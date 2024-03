Vivi il museo della natura e dell’uomo – La domenica per i bambini

Da metà marzo partono nuove attività dedicate ai più piccoli: il Museo propone infatti laboratori didattici la domenica pomeriggio, ogni due settimane, per avvicinare bambine e bambini al mondo della Natura e approfondire con giochi e attività didattiche i temi presenti all’interno del percorso museale. A partire dal 17 marzo vengono proposti laboratori rivolti a diverse fasce di età, alternando 4 attività fino al 5 maggio, con la possibilità di scelta tra due turni (ore 15 e ore 16.30).

Si inizia con un focus sull’evoluzione dedicato a chi ha da 8 a 12 anni, per passare all’arte nelle caverne proposta ai più piccoli (da 4 a 7 anni). Il 21 aprile è la volta del Rebus della Natura per chi ha da 8 a 12 anni, mentre ai primi di maggio il Museo torna a rivolgersi ai più piccoli, per scoprire le impronte degli animali e conoscerli meglio. Le attività sono a cura di AdMaiora.

17 marzo: “Do the evolution: prove di evoluzione” (da 8 a 12 anni)

7 aprile: “Artisti delle caverne” (da 4 a 7 anni)

21 aprile: “Il rebus della natura” (da 8 a 12 anni)

5 maggio: “Detective a caccia di tracce” (da 4 a 7 anni)

Tutte le proposte sono comprese nel biglietto di ingresso al Museo e su prenotazione chiamando allo 049.8273939 (tutti i giorni dalle 9 alle 17) o scrivendo una email a prenotazioni@visitmnu.it. È necessaria la presenza di un solo adulto accompagnatore.