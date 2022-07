Speciale visita tra alberi e stelle: "Una notte all'orto botanico"

Un’esperienza unica che rivelerà i segreti delle piante in un’insolita atmosfera notturna: una visita speciale muniti di torcia, una lettura animata e, per la prima volta, la possibilità di dormire in tenda immersi nel verde silenzioso dell’Orto, risvegliandosi al mattino di fronte alle serre del Giardino della biodiversità, pronti per aiutare i giardinieri nell’avvio delle attività di cura dell’orto più antico del mondo.

L’evento è rivolto a bambine/i dai 6 ai 12 anni accompagnati da un adulto. Il biglietto d'ingresso è acquistabile online oppure presso la biglietteria dell'Orto. Si raccomanda di leggere attentamente il regolamento di partecipazione prima dell'acquisto del biglietto. In caso di maltempo l'evento verrà rimandato a venerdì 22 luglio.

Ulteriori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/tra-alberi-e-stelle-una-notte-allorto-botanico.