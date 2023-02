È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro; per i bambini fino a 12 anni di 5 euro

Padova città d'acque: visita guidata alla scoperta dell'Olmo delle Acquette e aperitivo finale il 18 febbraio 2023. Tra mura medievali, palazzi rinascimentali e giardini nascosti,andremo a scoprire il tracciato del canale Olmo delle Acquette,in parte interrato. Ascoltando le dettagliate argomentazioni dell’Architetto e Urbanista Ciccio Graziani, seguiremo antiche tracce fluviali partendo dalla Specola e arrivando fino a Riviera Businello, entreremo in luoghi ameni e privati, scopriremo incantevoli e inusuali scorci della nostra città.

A fine tour saremo ospiti di Daniele Bettella, presso la storica Drogheria Preti, bottega magnifica e immutata nel tempo in Prato della Valle. Concluderemo il tour sorseggiando un delizioso vino dei Colli Euganei, offerto dalla Fattoria Il Brolo di Teolo, che dal 2018 propone uno spettacolare Prosecco Doc sui lieviti, rifermentato in bottiglia. Occasione unica e irripetibile,saremo ospiti presso proprietà private, aperte per la nostra Associazione in esclusiva

Ritrovo ore 14.30 puntuali in riviera Paleocapa fronte Hotel Methis con durata delle visita (indicativa) 2 ore

È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro; per i bambini fino a 12 anni di 5 euro.

Prenotazione obbligatoria e anticipata tramite e-mail al nostro indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

