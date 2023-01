L’oratorio di San Giorgio venne fatto costruire dal marchese di Soragna Raimondino Lupi, come cappella sepolcrale di famiglia dopo che si era stabilito a Padova nel 1376. La cappella venne edificata verosimilmente dal 1377, mentre il ciclo pittorico, commissionato dopo la morte del marchese Raimondino Lupi ad Altichiero, venne concluso nel 1384 dal nipote Bonifacio Lupi. Altichiero aveva dopotutto già lavorato per il Lupi, nella Cappella di San Giacomo all’interno della vicina basilica del Santo, proprio su commissione dello stesso Bonifacio che in tale cappella fece costruire per sé e la consorte, Caterina de’ Franzesi di Staggia, l’ultima dimora.

La Scuola del Santo o Scoletta, sede storica dell’Arciconfraternita di sant’Antonio da Padova, aggetta sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio a Padova, proprio di fianco all’oratorio di San Giorgio. La Scoletta, eretta dalla Confraternita nel 1427, venne sopraelevata nel 1504 con la Sala Priorale decorata da un ciclo di quindici affreschi e tre tele, al quale tra il 1510 ed il 1511 lavorò anche il giovane Tiziano Vecellio. Nel 1510, a Tiziano vennero affidati tre episodi dei Miracoli di sant’Antonio da Padova, il Miracolo del neonato, il Miracolo del piede risanato e il Miracolo del marito geloso. I tre grandi affreschi eseguiti dal giovane artista da aprile a dicembre 1511, nella sala principale della Scuola del Santo, rappresentano il primo vero grande lavoro autonomo di Tiziano. Visita guidata: "L’oratorio di San Giorgio e la Scoletta del Santo" il 25 febbraio 2023.

