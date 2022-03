Padova Urbs Picta, quinta tappa: visita guidata all'oratorio di San Michele

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e riprende il percorso delle visite guidate delle varie tappe che compongono il percorso Unesco di Padova Urbs Picta. In questa quinta tappa di sabato 19 marzo viene proposta la visita guidata all'Oratorio di San Michele, mirabile esempio di architettura e pittura del '300. L'oratorio di San Michele è quanto rimane dell'antica Chiesa dei Santi Arcangeli; il nome originale dei Santi Arcangeli convertito in San Michele risente del passaggio attraverso l'epoca longobarda in cui San Michele viene proclamato patrono d'Italia dopo la vittoria dei Longobardi sui Bizantini. L'oratorio ospita al suo interno una cappella, completamente affrescata da Jacopo da Verona, il cui ciclo pittorico ruota attorno alla vita della Vergine. L'ambiente in cui opera Jacopo da Verona, risente a distanza di quasi un secolo di quelle ricerche di Giotto che avevano indelebilmente influenzato l'arte pittorica del Trecento.

Si potrebbe a buona ragione collocare Jacopo da Verona nella scia dei pittori neo-giotteschi. Ad oggi, la sua unica opera certa è il ciclo di affreschi presente nella Cappella Bovi dell'Oratorio di San Michele a Padova, datata 1397, che è anche l'ultimo esempio di pittura ad affresco nella Padova trecentesca. La visita proseguirà poi aneddoti e storie legate all'antico Borgo della Specola. Sono previsti 2 distinti turni di visita:

Primo turno inizio ore 10 - fine ore 11.

Secondo turno inizio ore 11.15 - fine ore 12.15

Informazioni e contatti

È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo: eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel rispetto delle normative nazionali e regionali relative al Covid-19 (Super Green-Pass e mascherina FFP2). Il ritrovo è fissato per le 9.45 in Riviera Tiso da Camposampiero 32 (davanti all'ingresso dell'oratorio).

Web: https://www.facebook.com/events/358864256091814.