Prezzo Adulti (26 anni – 64 anni): 13 euro Anziani (over 65): 13 euro Ragazzi e Giovani da 15 anni a 25 anni: 10 euro Bimbi e Ragazzi da 6 a 14 anni: 7,50 euro Bimbi fino a 5 anni: gratis

L'associazione ARKA organizza la visita guidata all'Orto Botanico di Padova e all'annesso Giardino della Biodiversità per sabato 10 Settembre alle ore 16.30. L'attività dura circa 1 ora e 45 minuti. Il numero di partecipanti è limitato, pertanto per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Si accettano iscrizioni fino al raggiungimento del numero di partecipanti concesso per la visita (29 persone).

La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. Essa varia con l’età come segue:

Adulti (26 anni – 64 anni): 13 euro *

Anziani (over 65): 13 euro

Ragazzi e Giovani da 15 anni a 25 anni: 10 euro

Bimbi e Ragazzi da 6 a 14 anni: 7,50 euro

Bimbi fino a 5 anni: gratis

* solo se, a causa di assenze, il gruppo scendesse sotto le 10 unità, per gli adulti il prezzo del biglietto d’ingresso sarebbe intero, e di conseguenza la quota di partecipazione per gli adulti diventerebbe di 15 euro anziché di 13 euro.

Per iscrizioni, contattate il numero 347-2103368 (se non risponde contattate il numero 377-8407205) oppure scrivete all’indirizzo e-mail claudia@assoarka.it.