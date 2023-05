Visita guidata all'orto botanico dell'università di Padova

L’associazione ricreativa ARKA organizza alcune visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova per sabato 20 Maggio 2023, sia alle ore 10.15 sia alle ore 16:15. La durata della visita guidata è di circa 1 ora e 45 minuti. La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. Essa varia con l’età come segue:

Adulti (26 anni – 64 anni): 13 euro

Anziani (over 65 anni): 13 euro

Ragazzi e Giovani (14 anni - 25 anni): 10 euro

Bimbi e Ragazzi (6 anni - 13 anni): 7,50 euro

Bimbi (0 - 5 anni): gratis

Il numero di partecipanti ammessi è limitato, pertanto per partecipare l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi, contattate il numero 347-2103368 (oppure il numero 377-8407205), inviando un messaggio di richiesta con i seguenti dettagli: data ed orario di interesse, nome e cognome di chi prenota, numero ed età dei partecipanti, numero di cellulare. Entro poche ore dalla richiesta vi sarà inviato un messaggio di risposta.

La visita avrà luogo con almeno 15 partecipanti e verrà annullata in caso di maltempo. L’eventuale annullamento avrà luogo il giorno precedente la visita e sarà comunicato agli iscritti con messaggio telefonico (SMS e/o Whatsapp). Informazioni dettagliate sono riportate nel sito: www.assoarka.it.

La foto è stata scattata dall'associazione Arka che ne autorizza la pubblicazione. A.R.K.A. (Associazione Ricreativa Kultura Arte) n° 1397 Sez. 1 Cultura Registro Comunale Città di Padova.