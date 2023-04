Visita guidata all'Orto botanico dell'università di Padova

L'associazione ARKA organizza la visita guidata primaverile all'Orto Botanico di Padova e all'annesso Giardino della Biodiversità per sabato 22 Aprile alle ore 10.15. L'attività dura circa 1 ora e 45 minuti.

La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. La quota di partecipazione complessiva per ogni partecipante varia con l’età come segue:

• Adulti (26 anni – 64 anni): 13 euro *

• Anziani (over 65): 13 euro

• Ragazzi e Giovani da 15 anni a 25 anni: 10 euro

• Bimbi e Ragazzi da 6 a 14 anni: 7,50 euro

• Bimbi fino a 5 anni: gratis

* Nota per gli adulti ; solo se, a causa di assenze, il gruppo scendesse sotto le 10 unità, il prezzo del biglietto d’ingresso per gli adulti sarebbe intero, e di conseguenza la loro quota di partecipazione per gli adulti diventerebbe di 15 euro anziché di 13 euro.

Il numero di partecipanti è limitato a 30 persone, pertanto per partecipare alla visita guidata è richiesta l'iscrizione. Per iscrizioni si prega di contattare il numero 377-8407205. Gli iscritti riceveranno conferma di partecipazione e i dettagli sull'orario e sul luogo esatto di inizio visita.

In caso di maltempo l'attività sarà annullata. In tal caso gli iscritti saranno avvisati mediante messaggio o telefonata e saranno invitati ad iscriversi alle date successive che verranno loro proposte.

Informazioni dettagliate sono riportate nel sito www.assoarka.it.