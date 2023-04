Visita guidata all'Orto botanico dell'università di Padova

L’associazione ARKA organizza la visita guidata all'Orto Botanico di Padova e all'annesso Giardino della Biodiversità per domenica 7 Maggio 2023 alle ore 16.15. L'attività dura circa 1 ora e 45 minuti. La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida.

Il numero di partecipanti è limitato, pertanto per partecipare l’iscrizione è obbligatoria. Si accettano iscrizioni fino al raggiungimento del numero di partecipanti concesso per la visita (30 persone). Per iscrizioni, contattate il numero 377-8407205 (oppure il numero 347-2103368), inviando un messaggio di richiesta con i seguenti dettagli: nome e cognome di chi prenota, numero ed età dei partecipanti, numero di cellulare. Possibilmente entro la sera stessa dalla richiesta Vi sarà inviato un messaggio di risposta che conferma i posti richiesti se disponibili.

La visita avrà luogo con almeno 15 partecipanti e verrà annullata in caso di maltempo. L’eventuale annullamento per tali ragioni avrà luogo il giorno precedente la visita e sarà comunicato agli iscritti con messaggio telefonico (SMS e/o Whatsapp).

Informazioni dettagliate sono riportate nel sito www.assoarka.it.