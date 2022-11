Visita guidata all’Orto Botanico di Padova con laboratorio di "Arterapia" per tutti. Ritrovo davanti all’ingresso (cancello incrocio con via Donatello)alle ore 10. Durata circa due ore e mezza. Costo 20 euro ad adulto. Bambini dai 5 ai 12 anni 10 euro. Bambini sotto i 5 anni gratuito. In caso di pioggia l’evento verrà spostato a data da destinarsi.

Per info e adesioni: tel. 3495798011.