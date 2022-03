Visita guidata primaverile all'Orto botanico dell'università di Padova

L'associazione ARKA organizza la visita guidata all’Orto Botanico per sabato 2 aprile 2022 alle ore 10.15. La visita guidata dura circa 1 ora e 45 minuti ed include la visita guidata all’Orto Botanico Antico e al Giardino della Biodiversità. Il numero di partecipanti è limitato, per cui per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Si accettano iscrizioni fino al raggiungimento del numero di partecipanti concesso per la visita (29 persone).

Informazioni e contatti

La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. Per informazioni dettagliate sulle quote di partecipazione, visitate il sito internet www.assoarka.it.

Per iscrizioni, contattate il numero 347-2103368 (se non risponde contattate il numero 377-8407205) oppure scrivete all’indirizzo e-mail claudia@assoarka.it.