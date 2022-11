Visita guidata all'Orto botanico e al Prato della Valle il 19 novembre 2022 dalle 15.30 alle 17.30. Una visita alla scoperta dell'Orto botanico Universitario di Padova, il più antico del mondo e di Prato della Valle, una delle piazze più grandi d' Europa. La "visita guidata a 2 voci" partirà con Elena, guida naturalistico ambientale, che vi accompagnerà in una piacevole passeggiata nell'orto botanico e nel giardino della biodiversità. Una meraviglia che custodisce una moltitudine di piante di ambienti e di climi diversi: dalle officinali, passando per le velenose, carnivore ed acquatiche...un viaggio tra storia e piante.

A seguire, con Alessandra, guida turistica, passeggeremo in Parto della Valle, una delle ultime opere urbanistiche compiute sotto il governo della Repubblica Serenissima. Sveleremo l'identità di alcuni tra i padovani più illustri, resi eterni dalla doppia fila di statue che abbracciano la forma ellittica del prato. Personaggi dal calibro di Galileo Galilei, che ammise di aver trascorso a Padova, in qualità di professore universitario, i 18 anni migliori della sua vita o di Antenore, mitico fondatore della città.

Durata del tour: 2 ore (1 ora e un quarto in Orto e 45 minuti in Prato)

Ritrovo alle ore 15.15 davanti all'ingresso dell'Orto Botanico (inizio visita ore 15.30)

Prezzo (ingresso all'orto e visita guidata dell'orto e di Prato della Valle):

Adulto: 22 euro

Ragazzo 13-17 anni: 10 euro

Bambino 6-12 anni: 6 euro

Bambino 0-5 anni: gratuito.

Pagamento in contanti in loco.

Numero minimo di partecipanti: 10

METEO: In caso di precipitazioni lievi l’evento non verrà annullato; in caso di previsioni avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi e l’annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio WhatsApp entro la sera del giorno prima.

Prenotazione: inviare un Whatsapp al numero +39 3385924991.