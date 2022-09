Visita all’Orto Botanico e pratica Yoga al Roseto di Santa Giustina

Insieme visiteremo l’Orto Botanico Universitario più antico al mondo e a seguire la parte più moderna chiamata Giardino della Biodiversità: piante che appartengono a climi diversi, piante che hanno viaggiato, che ci hanno addomesticato, che si difendono col veleno o che si nutrono di luce e di insetti…Insomma…Un luogo di meraviglia e bellezza. A seguire, con una breve passeggiata di circa 15 minuti, ci sposteremo per una pratica yoga rilassante al Roseto di Santa Giustina, immersi tra i profumi e i colori di questo splendido giardino.

Condurrà la visita guidata Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale.

Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga, yoga in gravidanza e yoga per la terza età, insegnante Csen ginnastica yoga

La pratica proposta Asana, Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

Quando

sabato 1 ottobre 2022

Ore 14.10 -18

Programma

Ore 14.10 ritrovo davanti all’entrata dell’Orto botanico

Si raccomanda la massima puntualità.

Ore 14.30 ingresso, visita guidata all’orto botanico

Ore 16 trasferimento a piedi (1km. Circa 15 minuti) al Roseto di Santa Giustina.

A seguire pratica yoga al roseto e una piacevole merenda.

Ore 18 saluti finali.

Info

La lezione yoga è adatta a tutti, anche ai principianti.

L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti.

Cani ammessi di piccola taglia con trasportino o in braccio.

Da portare:

Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa comoda da passeggiata.

Partecipazione

Prenotazione obbligatoria

Posti limitati

Contributo per ingresso e visita guidata all’Orto Botanico:

22 euro associati Laboratorio Yoga Asdc

27 euro non associati Laboratorio Yoga Asdc

Tariffe agevolate per bambini, giovani e studenti Università di Padova.

Pratica yoga al Roseto gratuita.

La quota comprende

Quota associativa valida fino al 31/08/2023

Guida ambientale naturalistica per tutto il percorso

Organizzazione

Assicurazione base

Merenda a base di tisana e torte fatte in casa

La quota non comprende tutto ciò non specificato alla voce “la quota comprende”.

Info e prenotazioni

Cristina 349 7355289

Per info percorso: Elena 328 1857660

Mail: info@laboratorioyoga.it

Attività sportiva ginnastica

Finalizzata alla salute e al fitness.

Info web

https://www.facebook.com/events/1517776438664345