L'Ottocento al castello del Catajo

Mercoledì 4 settembre 2024 - alle ore 21.

Una serata per immergersi nelle atmosfere dell’Ottocento al Castello del Catajo, con una visita speciale tra gli appartamenti privati ottocenteschi chiusi al pubblico per secoli che svelano gli ambienti quotidiani di una famiglia reale. Un’occasione per vedere le stanze arredate, complete di sala da pranzo, stanza da gioco e della musica e le camere da letto per poi terminare con l’apertura straordinaria della chiesetta degli imperatori, dedicata a San Michele, in pieno stile neogotico.

Durata: 1h30min

Biglietti

Adulti: 16 euro

Bambini da 6 a12 anni: 13 euro

Data la capienza ridotta degli spazi, per questa visita è necessario acquistare il biglietto in anticipo tramite il portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lottocento-al-castello-del-catajo-941096985417

Attenzione

La visita ai 2 diversi piani prevede la salita a piedi di molte rampe di scale, che rendono la visita non adatta a tutte le tipologie di pubblico.

Non sono presenti ascensori.

Per questo percorso non è consentito l’accesso con passeggini.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.

