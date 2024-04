Visita guidata: "La Padova ebraica e la sua sinagoga"

16 euro ADULTI 7 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

La Sinagoga Italiana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di Padova. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico. L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro- in splendidi e ricchi marmi policromi è posizionato sulla parete Est dell’aula, è rivolto verso Gerusalemme, guarda la Bimah – il leggio – che si narra sia stata ricavata dal riutilizzo del legno di un albero centenario divelto in una tempesta, proveniente dall’Orto Botanico della città.

Il tour inizierà a partire dal ghetto: tra queste strette e anguste vie si racconta una storia antichissima, quella dell’insediamento ebraico in città, della sua storia commerciale, sociale, culturale e religiosa. La zona era chiusa da quattro porte; su una di esse campeggiava un’iscrizione in latino e in ebraico in cui si proibiva agli ebrei come ai cristiani di attraversare le porte del Ghetto durante la notte.

?RITROVO: In piazza Duomo, PADOVA

? DURATA: 1h30 circa, 45 minuti tra i vicoli del ghetto e 45 minuti in Sinagoga

ATTENZIONE: con 4 euro in più, si ha diritto ad accedere al Museo Ebraico, presentando la ricevuta di Veneto Segreto!

? ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata e dalle guide del Museo ebraico

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

?CANI: i nostri amici a quattrozampe non sono ammessi in Sinagoga

CONTRIBUTO:

16 euro ADULTI

7 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Il biglietto include ingresso alla Sinagoga.

? DOMENICA 12 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 10:45

3° turno: ? 11:30

4° turno: ? 15:00

5° turno: ? 15:45

6° turno: ? 16:30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi