Il tour inizierà a partire dal ghetto: tra queste strette e anguste vie si racconta una storia antichissima, quella dell’insediamento ebraico in città, della sua storia commerciale, sociale, culturale e religiosa. La zona era chiusa da quattro porte; su una di esse campeggiava un’iscrizione in latino e in ebraico in cui si proibiva agli ebrei come ai cristiani di attraversare le porte del Ghetto durante la notte.

Visita guidata: "La Padova ebraica e la sua Sinagoga" il 23 ottobre 2022

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/la-padova-ebraica-e-la-sua-sinagoga/.

Foto Museo della Padova Ebraica