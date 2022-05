A spasso per la Padova letteraria tra Dante e Shakespeare

Padovanità in questa nuova annata associativa propone per sabato 28 maggio questa passeggiata culturale per le strade del centro di Padova per scoprire gli angoli della nostra città raccontati nelle grandi opere della letteratura mondiale. Vivremo un pomeriggio tra arte, storia e poesia, impreziosito dalla lettura di alcuni brani de "La Divina Commedia" di Dante e de "La Bisbetica domata" di Shakespeare.

È richiesto un contributo di 8 euro. Per le copie complessivamente 15 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto tramite messaggio privato tramite Facebook o email all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

Ritrovo ore 17 in Piazza Antenore davanti alla tomba del mitico fondatore di Padova Antenore.