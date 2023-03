Visita guidata: "La Padova liberty" il 25 marzo 2023. Il primo decennio del Novecento vede la città di Padova arricchirsi di una nuova tendenza stilistica che sta prendendo piede in tutt’Europa e che interessa soprattutto l’architettura e le arti applicate. Motivi floreali e botanici costituiscono i soggetti delle decorazioni di case e balconi. L’utilizzo del ferro battuto prevale su altre tecniche decorative. In un’intensa passeggiata visiteremo in esterni Palazzo Sacerdoti, L’Ex Collegio Antonianum, una casa del centro storico, la Cassa di Risparmio ed entreremo nel più bel palazzo testimone del Liberty padovano, Palazzo Folchi, ora Hotel Grand’Italia.

Prenotazione obligatoria dal link: https://venetosegreto.com/eventi/.