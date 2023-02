Visita guidata: "Padova medievale e il Palazzo della Ragione"

Nel XIII sec. Padova era un comune medievale indipendente, una potenza commerciale e militare in espansione. Palazzo della Ragione venne costruito come simbolo della città. Al piano terra si fece posto al primo centro commerciale della storia mentre al piano superiore vennero ubicati i tribunali.

La nostra visita guidata partirà dall'esterno da dove osserveremo la mole imponente dell'edificio ed andremo a scovare i segni delle unità di misura usate per il commercio. Passeremo poi al piano superiore dove rimarremo colpiti dalla bellezza del ciclo astrologico che ci svelerà gli influssi dei pianeti sul carattere dell'uomo. Come prendevano le decisioni i giudici? Quali erano le pene? Esiste davvero la pietra della vergogna dove si rimaneva in braghe di tela? Vieni a scoprirlo!

Prezzo (ingresso + visita guidata):

15 euro adulto

8 euro ragazzi 13-17 anni, studenti Unipd

5 euro bambini dai 6 ai 12 anni

Ritrovo: davanti alla fontana di Piazza delle Erbe a Padova, 10 minuti prima dell'inizio della visita. Numero minimo di partecipanti: 10 persone. Per info e prenotazioni: inviare un Whatsapp ad Alessandra al +39 3385924991.