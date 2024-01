Visita guidata: "La Padova delle origini, un viaggio nella storia"

Dallo splendido Prato della Valle, con le sue storie incredibili, ci immergeremo nei racconti di questa incredibile ed antica città.

Fin dall'antichità questo spazio aperto ebbe funzioni economiche e ricreative. In epoca romana fu sede di un vasto teatro, lo Zairo, delle cui fondamenta sono state rinvenute le tracce nel canale che circonda l'Isola Memmia, e di un circo per le corse dei cavalli.Nell'epoca delle persecuzioni contro i primi cristiani, il circo fu utilizzato per i combattimenti. Qui furono martirizzati due dei quattro patroni della città, Santa Giustina e San Daniele.

E proprio dalla storia di Santa Giustina, percorreremo le tracce della prima cristianità attraverso il grandioso e celebre tempio di Santa Giustina, che secondo alcuni studiosi sorgerebbe sulle rovine di un tempio pagano. Si tratta della più importante opera architettonica di Padova e il più antico luogo di culto della città.

Una storia millenaria le ha permesso di raccogliere tesori dell'arte sacra di diversi periodi, dal medioevo al rinascimento. Con la nostra guida autorizzata andremo a scoprire tutti i segreti e la bellezza di questo luogo. Ci verranno aperti il presbiterio quattrocentesco e i tre chiostri della abbazia che normalmente sono chiusi ai visitatori. Poi visiteremo l'altare di San Luca con la tomba dell'evangelista, la pala di Veronese, il pozzo dei Martiri, l'oratorio di San Prosdocimo.

Per info e prenotazioni visita il sito: www.venetosegreto.com