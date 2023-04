Visita guidata alla scoperta della Padova romana il 15 aprile 2023. Un giusto e doveroso tributo alla padova Romana. Fu la terza città più importante, dopo Roma e Cadice e divenne parte della X Regio che aveva come capitale Aquileia, cui era collegata grazie alla via Annia (costruita nel 731 a.C.) che partiva da Adria.

L'Arena Romana, Ponte San Lorenzo e la via Annia. Sarà l'occasione per rivivere appieno la Padova romana iniziando la visita partendo dall'Arena Romana, che era il famoso anfiteatro. Edificato a nord della città intorno al 70 d.C., in età Claudio-Flavia, somigliava all'arena di Nimes e per dimensioni non era di certo inferiore all'Arena di Verona; questo dimostra l'eccezionale floridezza economica di Padova in quel tempo. Passeremo poi per Ponte San Lorenzo e ripercorreremo insieme l'antica via Annia (l'odierna via Altinate) ed il vecchio porto fluviale di Padova. La mitica Patavium fu uno dei punti nevralgici delle vie di comunicazione durante l'età imperiale.