Visita guidata alla scoperta di palazzi, molini e delle mille sfaccettature di Padova

Ponte Molino è stato l’accesso principale alla città. Opifici, palazzi nobili e casini convivono in un equilibrio non sempre facile ma, rendendo questo quartiere il più vivo e “amabile” di Padova. Storie di Uomini e Donne, di vita e passioni dove la cultura e la religione si fanno l'occhiolino, dove meretrici e letterati, mercanti e nobiluomini convivevano in un "allure" di Miserie e Nobilità.

La visita va prenotata al fine di garantiere il rispetto delle norme previste dal Dpr i partecipanti dovranno portare la mascherina, il numero dei partecipanti sarà limitato a 15 per dare un servizio qualitativamente migliore. Appuntamento il 5 agosto alle ore 21.

Informazioni e contatti

Cost:o 14 euro adulti.

Per informazioni e prenotazioni:

Mail: rosanna.torresini@gmail.com .

. Tel: 335 8369257.

Web: https://www.facebook.com/guidaturisticatorresini.

