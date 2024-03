Palazzo della Ragione e le sue piazze

15 euro ADULTI 7 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Ideato nel suo impianto teorico da Pietro d’Abano e attuato da Giotto, il “Salone” di Padova nacque dall’esaltazione orgogliosa, ottimista e laboriosa del libero Comune di Padova all’inizio del ‘300. Il Salone di Padova comprende il ciclo di affreschi ad argomento astrologico più vasto al mondo. In questo luogo l’astrologia è fondamentale per decifrarne la complessa trama e applicazione. Nei 333 comparti in cui si susseguono i 12 mesi, non c’è solo l’illustrazione di ogni attività dell’uomo governata dall’influsso dei pianeti, ma c’è anche il suo inserimento, secondo la teoria tolemaica, nell’ordine del cosmo. Nel Medioevo l’astrologia è cosmologia. Scorre infatti dipinta nella fascia centrale l Eclittica il giro che il sole fa attorno alla terra incontrando i segni zodiacali e le stagioni dell anno e dando vita ai lavori degli uomini e al loro destino terreno così come lo interpretavano gli astrologi del tempo. Una pittura memorabile all’interno di un edificio unico al mondo. Questo luogo unico al mondo vive in completa simbiosi con le piazze che lo circondano e di cui è il fulcro economico-politico e amministrativo. Una passeggiata storica precederà la visita degli affreschi e ci porterà a scoprire anche le origini commerciali e gli antichi mestieri cittadini.

Il biglietto comprende auricolari e ingresso al Palazzo della Ragione

