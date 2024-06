Alla scoperta di palazzo Maldura e del complesso Beato Pellegrino dell’università di Padova

Domani venerdì 7 giugno, alle ore 11, il Centro di Ateneo per i Musei e la Biblioteca Beato Pellegrino, in collaborazione con l’Ufficio Facility ed Energy Management dell’Ateneo, propongono una visita guidata gratuita agli ambienti che per anni hanno ospitato la Biblioteca di Studi letterari, linguistici, pedagogici e dello spettacolo e all’innovativo Complesso Beato Pellegrino.

La visita partirà alle 11 nell’atrio di Palazzo Maldura (Piazzetta Gianfranco Folena, 1) e, a seguire, i partecipanti verranno accompagnati dal personale alla biblioteca Beato Pellegrino (Via Beato Pellegrino, 28).

«Qui si concentrano i corsi del Dipartimento di Studi linguistici e letterari e soprattutto il patrimonio librario confluito da cinque sedi– afferma Luisa Buson, direttrice della biblioteca del Polo universitario umanistico Beato Pellegrino –. Il risultato è un campus dove si moltiplicano le occasioni di incontro e le idee e per favorire la socialità. Vogliamo che l’Università sia parte integrante della rigenerazione non solo urbana, ma soprattutto culturale e sociale della città di Padova».

La visita è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli ambienti sono raggiungibili anche dagli utenti con mobilità ridotta grazie alla presenza di ascensori.

