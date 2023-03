Nel piccolo centro di Saonara, sorge la villa Cittadella Vigodarzere, ora Valmarana. La nascita del parco Valmarana, avvenuta nel 1817, fu affidata al famoso architetto Giuseppe Jappelli, abile nell’ideare paesaggi artificiosamente naturali, definiti romantici, che in quel periodo erano molto di moda. Jappelli trasformò circa 17 ettari di terreno in un parco all’inglese, realizzando un ampio prato ellittico coronato all’orizzonte da una fitta fascia di alberi, un lago, un sistema di montagnole, un recinto per cervi e la Cappella dei Templari.

Essa, esempio dello stile neogotico, è dedicata alla rievocazione della tragica fine dei Cavalieri del Tempio. Costituisce il punto focale di un itinerario che proseguiva tra acque, cascatelle e luci improvvise provenienti dall’alto della vegetazione.

Nonostante alcuni cambiamenti subiti dal parco nel corso del XX secolo, esso rimane un perfetto esempio di giardino romantico, all’interno del quale si possono ammirare anche splendidi alberi, tra cui un maestoso Taxodium distichum, e un lago, alimentato da numerose sorgenti, che cela al suo interno una piccola isola. Saremo accompagnati da una guida esperta. Visita al parco Cittadella Vigodarzere, capolavoro di Jappelli il 10 aprile 2023.

