Boschi a Natale, visita al parco dei Colli Euganei

È tempo di Boschi a Natale, l’evento firmato da UNPLI Veneto e Regione del Veneto che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale in uno dei periodi più magici dell’anno: l’inverno.

Dopo il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre, in cui il maltempo ha costretto qualche organizzatore ad annullare l’evento, il prossimo weekend sarà l’occasione per recuperare le visite posticipate.

Protagonisti, ancora una volta, saranno la natura e il territorio in cui le famiglie potranno immergersi, per un fine settimana, in una stagione insolita per le camminate. La soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno compagni di viaggio in un clima di pace e serenità: un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie.

In provincia di Padova, l’appuntamento è per domenica 18 dicembre, a Monselice, alle ore 14 presso il Parco Regionale Dei Colli Euganei per una passeggiata alla scoperta dei Maronari secolari del Monte Venda. Escursione per famiglie

Ritrovo: Centro visite Casa Marina – via Sottovenda 3, Galzignano

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7 euro – gratis sotto i 12 anni

Dettagli

Per qualsiasi variazione successiva alla presente compilazione o ulteriori informazioni il nostro contatto è 334.2936833.

Prenotazioni entro venerdì 16 dicembre.

Invieremo venerdì 16 dicembre un riepilogo delle informazioni per la tua partecipazione all'evento e un contatto in loco per comunicazioni nella giornata dell'attività.

Info

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia.

Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.

Per info: 334 2936833 (ore 14.30-18) – Comitato Regionale UNPLI Veneto

Prenotazione obbligatoria: UNPLI Veneto

Info web

https://www.unpliveneto.it/2022/12/12/boschi-a-natale-18-19-dicembre-2022/#1669032672148-d85dd6ff-43ba

https://www.facebook.com/unpliveneto.proloco

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevrI217Gkl2ih74yHyu9ciKjY81aGuvv5DifwXAe_liLSfQA/viewform

