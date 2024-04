Primo maggio al Parco Frassanelle

Ospiteremo un evento davvero speciale perché a Parco Frassanelle ci si diverte imparando! Promuoviamo la creatività con l’intento di stimolare la fantasia e l’apprendimento di tutti, grandi e piccoli. Cosa vi aspetta?

1) RIPARANDO S’IMPARA // rammendo e riutilizzo creativo dei nostri abiti

2) LA MODA DI FINE ‘800 // come si confezionavano gli abiti per permettere il riuso, il second hand del tempo, come venivano conservati, puliti e smacchiati

3) MERENDA CON GLI ALPACA //

4) 1°MAGGIO IN SELLA! // passeggiate sui pony e battesimo della sella

5) WORKSHOP E LABORATORI ECO-FRIENDLY IMMERSI NEL VERDE //

6) OLTRE 70 ETTARI DI PARCO TUTTI DA SCOPRIRE E VISITARE

7) VISITE LE GROTTE SOTTO LA VILLA //

8) VISITE GUIDATE //ore 11 ed ore 15

9) PUNTI RISTORO // attivi tutto il giorno

MAGGIORI INFO: mail a info@frassanelle.it // whatsapp 3314249860